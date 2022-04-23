俄烏戰爭開打快兩個月，俄軍近日猛攻烏克蘭東部城市馬立波最後據點「亞速鋼鐵廠」，美國仍宣稱不出兵，但將大量武器送入烏克蘭。前大使介文汲表示，美國現在就像是受傷的野獸，他甚至憂心說，美國剩下台灣這張牌能打，因此台灣極端危險。

介文汲22日在中天政論節目《正常發揮》中認為，拜登上台後，澤倫斯基有很多改變，比如在整個烏東戰線上改變了，俄羅斯感覺到了，所以俄羅斯遲早要動手。因為俄羅斯發覺美國的作法變了，跟俄羅斯表面上似乎好的不得了，實際上卻叫下面的人去做平常不會做的事情，自己不打，叫別人去打。

介文汲接著表示，世界現在是很危險的，美國現在的國力，就像是一個受傷的野獸，也就是美國現在是國際權力轉換期，它不願意，而在這過程中做很多事，去維持它第一名的位置。美國又叫別人來幫忙打仗，自己卻不出來，靠分而治之，捧殺一些像澤倫斯基輩的政治人物出來，做一些事，解決他的問題。

介文汲憂心說，美國剩下台灣這張牌能打，因此台灣極端危險。