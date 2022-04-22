俄烏戰爭愈演愈烈，俄羅斯展開大規模的導彈襲擊烏克蘭境內300多個軍事目標。軍事專家施孝瑋憂心表示，俄烏戰爭真的要設定停損點，一旦繼續打下去，即使烏克蘭最後真的贏得勝利，但是整個國家可能30年都翻不了身。

施孝瑋21日在政論節目《少康戰情室》中表示，俄軍動用滅火轟炸機來運載大型的傳統炸彈，丟下去以後，一顆炸彈引發那麼大的爆炸，所以這次俄軍要進攻亞速鋼鐵廠是志在必得，只是要付出多少代價，沒人知道。

施孝瑋舉例指出，比如過去史達林格勒戰役，當年俄軍組織一個師，大概快2萬人，然後丟到戰場裡面，5天就被德軍消耗光，隔幾天，俄軍又再丟一個師下去作戰，就是用這樣的戰法，困住28萬名德軍，後來在史達林格勒城裡，才把德軍包圍住，所以他認為，俄軍打起仗來往往不太重視人命。

施孝瑋表示，這一場戰役真的要設定停損點，要不然一直打下去，即便烏克蘭最後真的贏得勝利，但是整個國家可能30年都翻不了身。