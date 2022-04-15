烏克蘭13日宣稱，烏軍發射兩枚「海王星反艦飛彈」擊沉黑海艦隊旗艦莫斯科號；美國國防部14日對此表示，這對俄羅斯海軍黑海艦隊是「一大打擊」。前民進黨立委郭正亮表示，烏克蘭攻擊莫斯科號，意味著即將打赫爾松。主要目的是要引起俄軍往這邊調動，烏東就會少一些部隊，讓俄羅斯分心。

郭正亮15日在中天政論節目《正常發揮》中表示，海王星反艦飛彈可以飛200多公里，一旦被盯上，確實有可能被打中，而且只射兩枚，可說運氣好，剛好打到要害，打到彈藥庫爆了。

郭正亮接著表示，俄羅斯黑海艦隊退出80海浬，這個影響很大，不只是心理上的衝擊，俄羅斯股票還跌了5％，最主要的是要進攻赫爾松部隊，俄羅斯可以用導彈嚇阻，但如今黑海艦隊退出射程之外，變成烏克蘭要攻擊赫爾松，相對容易。

郭正亮指出，烏克蘭突然攻擊莫斯科號，但俄軍並沒有要打敖德薩，而是集中要打烏東。艦艇在這裡完全只是防禦性，假設烏克蘭要打赫爾松，俄羅斯就可從海上攻擊。他更預測，烏克蘭攻擊莫斯科號，意味著即將打赫爾松，主要目的是要引起俄軍往這邊調動，烏東就會少一些部隊，可讓俄羅斯分心。而俄艦離開後，就沒辦法防禦赫爾松，這對戰術也有一些影響。