俄羅斯近日對烏克蘭東部發起密集攻勢，美國國防部19日證實，烏克蘭軍方已經收到援助的戰機與維修零件，但未透露飛機數量、類型及來源國。台灣國際法學會副秘書長林廷輝昨(20日)分析，烏西跟烏東戰爭是不一樣戰法，所以你看到美國在面對烏東的時候，是制空權一定要拿到，本來不給澤倫斯基的飛機，現在準備給。

政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑昨在節目中表示，拜登在19日晚上跟11個國家進行密集會談，拜登現在有把烏東戰爭作為最後戰役嗎？節目來賓、台灣國際法學會副秘書長林廷輝分析，烏西跟烏東是不一樣戰法，所以你看到美國在面對烏東的時候，是制空權一定要拿到，本來不給澤倫斯基的飛機，現在準備給，波蘭的米格-29應該準備到烏克蘭了，以強化他們的制空權，此時電戰系統也都跟進去，所以你看到俄羅斯軍機為什麼不敢進來，其實最主要原因是無法掌控說到底那個地方美國擺了什麼東西，目前來講，戰法戰術可能又有所改變。

劉寶傑詢問，所以說雖然烏克蘭天空沒有烏克蘭飛機，但是只要俄羅斯的飛機飛過去，隨時可能被擊落？林廷輝說，「對，感覺像是防護網那個概念」，只要飛機一進來感覺好像會受到什麼樣的火砲，但這火力攻擊不知哪裡來的，可能從地面上的多管火箭上來，也有可能從其他方式。

林廷輝分析，為什麼說現在俄羅斯那麼懼怕，要發射任何彈藥的話，都要在其境內發射；為何不跑到烏克蘭上空發射？代表說領空早就被淨空。他並表示，當烏克蘭拿到米格-29，就會準備對地方部隊掩護，現在戰法跟原本基輔的防衛戰是不一樣。