烏克蘭港口城市馬立波情勢危急，引發全球關注。台中市議員黃健豪昨(20日)在政論節目中分析，俄羅斯現在已經面臨到非常非常大的壓力，現在一定會用盡所有的武器，除了烏東之外，能夠打下馬立波，也是希望說能夠掌控到亞速海，掌控到黑海的這個港口權。

擁有政治大學政治學研究所法學碩士的黃健豪在《少康戰情室》中分析，俄羅斯現在已經面臨到非常非常大的壓力，他們從一開始是全面性的想跟烏克蘭開戰，到現在已經只想要打下烏東地區，那如果連烏東、馬立波都打不下來，那其實就回到戰前，這一場戰爭對俄羅斯來講，這場侵略從頭到尾就是個沒有價值的侵略。

黃健豪認為，俄羅斯現在一定會用盡所有的武器，除了烏東之外，能夠打下馬立波，也是希望說能夠掌控到亞速海、掌控到黑海的港口權，如果沒有掌控到的話，會有一個問題，就是戰爭遲早有一天會結束，那如果結束那天起，烏克蘭真的加入北約、加入西方陣營，那對俄羅斯本土來講，就再也沒有一個緩衝區了，所以對俄羅斯來說這一場戰爭，一定要把烏東跟馬立波打下來，所以會跟以前的打法不一樣。

黃健豪接著分析，過去一個月俄羅斯的打法都是希望說盡量不傷害平民，但這個月開始的打法相信俄國已經有極大的壓力，包含感受到美英想把他們在戰場上拖住，實施經濟制裁，因若是制裁時間一久，那俄國的財力跟軍力，相信也支撐不了太久，所以一定要一股作氣得把整個烏東、馬立波摧毀，贏下戰爭，才是最有可能的發展方向。