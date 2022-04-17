美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯日前表示，俄羅斯侵烏失利，可能會考慮動用戰術核武或低當量核武，烏克蘭總統澤倫斯基也呼籲各國關注此事。東華大學教授施正鋒直言，若真的打起來，俄方可能會投入戰略性核武，就會變成大家不想看到的第三次世界大戰；而戰爭發展到現在已變成是美俄角力，「美國在玩俄羅斯」，他更批美國挑唆別人去打架，心態很惡毒，美國總統拜登陰狠。

伯恩斯日前在喬治亞理工學院表示，俄軍進攻烏克蘭首都基輔失利後蒙受重大損失，已被迫自烏克蘭北部部分地區撤離，俄羅斯總統普丁可能感到絕望和挫折感，因此誰都不能對（俄羅斯）可能訴諸戰術核武或低當量核武的威脅掉以輕心，儘管美國尚未見到更多實際證據，顯示會加深這類疑慮的俄軍調動或部署行動。

施正鋒今(17日)在中天《辣晚報》節目中表示，真正打起來不是用戰術核武，應該是戰略性的。現在不是俄烏在打仗，是美國和俄羅斯在打，「美國在玩俄羅斯」，黑海艦隊在那邊沒用武之地，真正關鍵的是在北方艦隊和太平洋艦隊中的潛艦，「到時候打起來，也就是我們不太願意見到的第三次世界大戰」。

施正鋒也不解為何西方國家要把俄羅斯逼上牆角，他指出，普丁不是葉爾欽，也不是戈巴契夫。施正鋒直言，美國已經衰退了，大家平起平坐就好，美國看到西歐國家吃老本，沒發揮什麼用處，又不敢承認；他認為美國的心態很惡毒，「使弄去相拍」(台語，意指挑唆別人去打架)，並指前美國總統川普像鬥雞，現任總統拜登比較陰狠。