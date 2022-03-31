彰源大陸不銹鋼管廠配合防疫停工3天 11:572022/03/31 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰源31日公告，大陸無鍚鋼管廠配合當地政府防疫，自31日起至4月2日停工3天，但彰源表示，停工期間對生產和銷售作業影響不大。 彰源受惠於歐美等外銷市場需求暢旺，目前手中訂單至少有二個月，含大陸廠單月銷售量達到1.4～1.5萬公噸。 分區封控 上海疫情寡婦身心俱疲 首個大陸國產新冠抗體藥物 加速生產 #彰源 #停工 #大陸 #不銹鋼管 #日公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 比亞迪去年淨利 年減近三成 04:102022/03/31 全球財經 首個大陸國產新冠抗體藥物加速生產 騰盛博藥與國藥控股戰略合作 09:382022/03/30 兩岸 高壓監管 網企收入成長跳水 04:102022/03/31 全球財經 英撤回港終審法院英籍法官 大陸使館怒批：反對政治操弄 08:022022/03/31 兩岸 台灣權王－法人喊買 胡連敬鵬權證拉風 04:102022/03/31 證券．權證 陸港觀盤－經濟料前低後高 陸股後市可期 04:102022/03/31 全球財經 社評／東航空難檢驗大陸社會文明 04:102022/03/31 焦點新聞 中醫中藥治療可縮短核酸轉陰時間 已在上海定點醫院推廣 16:202022/03/30 兩岸 大陸封城！台積電劉德音提出1嚴重警告 網驚呼：完了 11:072022/03/31 財經 《汽車股》廣華-KY去年每股賺4.04元 擬配息2.5元 09:582022/03/30 財經 亞德客營運增溫 瑞信喊升評 04:102022/03/31 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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