彰源31日公告，大陸無鍚鋼管廠配合當地政府防疫，自31日起至4月2日停工3天，但彰源表示，停工期間對生產和銷售作業影響不大。

彰源受惠於歐美等外銷市場需求暢旺，目前手中訂單至少有二個月，含大陸廠單月銷售量達到1.4～1.5萬公噸。