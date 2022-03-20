2022年3月18日美國總統拜登與中國國家主席習近平舉行視訊會談，拜登直接向習近平攤牌，若協助俄羅斯打烏克蘭將面臨後果。拜登也表達對中國在台海脅迫與挑釁行為的擔憂。不過，中國是否援助俄羅斯則未表態。面對烏俄衝突，中國保守態度既不願充當和事佬，也不願捲入烏俄衝突，夾在美國、烏克蘭與俄國之間，小心計算，評估風險，態度也相當謹慎。

中國不會援助俄羅斯

俄羅斯面臨被制裁的壓力，官方當局不斷重申俄中友好關係，希望得到中國的援助與善意。但是，中國也不是吃素的，中國最在乎的是投資是否獲得回報，過去中國投資俄羅斯態度相當保守，更遑論在這個敏感的時刻，即便在俄羅斯總統普丁的口中，中俄關係號稱比軍事同盟還要好，但對中國來說，考量國家利益的情況下，不可能全面提供俄羅斯所有的援助。

中國能做的有限，例如在烏俄開戰之前，普丁訪問中國時兩國已經簽署了15項貿易協議，包括能源、糧食協議等；開戰之後在俄國遭到全面性的金融制裁，兩國貿易改用人民幣取代美元，規避制裁等等，但兩國的交易，或者中國的援助，根本無助於舒緩俄國現在所面臨的經濟困境。

自2014年烏俄衝突以來，中國與俄羅斯的互動明顯增加，尤其是軍事合作，由於俄羅斯與中國同樣遭到美國制裁的命運，加上中國與俄羅斯都反對單極的世界體系，兩國相信合作有助於維護和平。實際上，中俄並非正式聯盟關係，這幾年輿論普遍認為美國對中俄兩國不友善舉動，是促成俄中深化戰略合作的一個最主要的原因。

2022年烏俄爆發衝突危機，俄羅斯與全世界爆發嚴重對抗，同時也把中俄關係打回了原形。所謂聯盟是指軍事、政治或軍事聯盟、集團或聯盟，目的在於共同捍衛成員國利益應付威脅，其成員國在軍事上或在經濟上按照共同的計劃行事。「中俄全面性戰略夥伴關係」，也只是對抗美國的協調體系，彼此沒有義務關係，一個高過於軍事政治同盟關係的俄中聯盟關係，現在看起來，不但遙不可及，而且相當不切實際。

加上俄羅斯攻打烏克蘭的主要目標是摧毀烏克蘭的所有軍事設施，這些軍事設施，大多數與烏中軍事合作有關，等同於中國投資烏克蘭付諸流水，中國大概也難以無條件援助俄羅斯，這也是令中國援助俄羅斯望之卻步的原因之一。過去，俄中合作主要建築在政治問題上而並非經濟基礎，同時也限制俄中貿易、經濟與投資合作的可能性，多少影響兩國信任關係。

俄國揭露中國攻打台灣計畫 報復中國？

日前俄羅斯聯邦安全局（FSB）爆料中國最高領導人習近平曾考慮2022年秋天全面接管台灣。姑且不論消息來源是真是假，如果中國決定攻打台灣，包括美國日本澳洲等盟友將會出手相助。最糟糕的情況，如果中國無法速戰速決，恐將成為一場血腥戰爭，對中國來說，目前是否有必要再開一個戰場？

目前中國還在密切關注烏俄戰爭局勢的發展，今年中國共產黨將召開20大，沒有意外習近平即將延任第三個任期，此刻需要一個穩定的內外部環境，尤其俄羅斯沒能在這場戰爭佔上風，一方面中國內部不斷爆發新冠肺炎疫情。烏俄衝突結果不如預期，即使中國有計劃對台採取軍事行動，也會被擱置了。

中國不會笨到選在此時對台動武，升高對抗的層次，沒有好處。在面臨諸多不利因素之下，中國能做的就是一邊跟著歐美國家援助烏克蘭，一邊冷處理對俄關係，甚至加入制裁行列，對俄採取凍結基礎設施投資，不提供俄國公司零組件等等。

美國將地緣政治的壓力，壓在俄羅斯身上，此時俄國拋出中國攻打台灣的情報，比較像是俄羅斯想把壓力甩鍋到中國身上，報復中國可能加入歐美的制裁行列。中國若在此時，在台海或是其他主權問題上大動干戈，等於中國承擔了俄羅斯的壓力，並不符合中國的國家利益。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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