歐盟一位高級官員日前披露，歐盟擁有「非常可靠的證據」，證明中國正在考慮對俄羅斯進行軍事支持。不過歐盟官員沒有說明北京可能提供何種軍事支持。英媒也表示，北京對俄羅斯請求軍事支持表示了開放的態度。針對日前類似的傳言，中國外交部已做出回應，聲稱將本著客觀公正的態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主作出判斷。

據美媒《政治圈》（POLITICO）3月18日引述一位歐盟高級官員稱，歐盟領導人掌握了「非常可靠的證據」證實中國正在考慮向俄羅斯提供軍事援助。他補充說歐盟對中國與俄羅斯「互通款曲」的事實感到擔憂，「所有領導人都非常清楚發生了什麼」。如果北京著手處理俄羅斯的請求，歐盟將對中國實施貿易制裁，因為「這是北京唯一聽的懂的語言。」

報導說，這位歐盟高級官員沒有透露莫斯科要求北京提供什麼樣的軍事援助。至於定於4月1日歐盟與習近平主席舉行的歐盟─中國峰會將如期舉行，這一點在周五3月18日所有歐盟國家最高代表在布魯塞爾舉行的會議上得到了確認。

英國《金融時報》則引述消息來源表示，北京對莫斯科這一請求表示了開放態度，目前還不清楚歐盟的最新資訊是否來自相同的來源或歐洲自己的情報。

早先一些美國媒體引述匿名美國官員稱，俄羅斯已要求中國在俄羅斯對烏克蘭軍事行動中提供軍事援助。中國外交部發言人趙立堅對此回應稱，近期美方在烏克蘭問題上接二連三地散佈針對中國的虛假資訊，用心險惡。中方始終本著客觀公正的態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主作出判斷，表明主張。