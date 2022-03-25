國際金融協會（IIF）表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，俄羅斯資產為國際投資界所鄙棄，這可能是有前所未見的資金流出中國的背後原因。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，多個國家對俄實施制裁，導致部分人士無法再投資俄羅斯資產，許多新興市場及全球投資者還不得不面臨手中俄羅斯投資大幅減值的局面。

國際金融協會首席經濟學家Robin Brooks表示，目前要斷言資金外流是由這場戰爭驅動、還是歸因於其他因素，仍為時過早，但資金外流規模相當顯著，足以思考俄羅斯入侵烏克蘭促使全球市場重新看待中國市場的可能性。俄羅斯相關因素和近期才出現的資金外流相呼應。

IIF數據顯示，資金流動自去年12月中旬達到峰值後發生明顯變化，特別是從中國股市流出的資金，在2月底進一步加劇。投資者撤出中國的同時其他新興市場保持不變，這是從來沒有過的。投資者可能擔心，如果中國積極支持俄羅斯入侵，將面臨與莫斯科類似的制裁。