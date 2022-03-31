波蘭總理莫拉維斯基(Mateusz Morawiecki)表示，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，波蘭將率先採取最激進的抵制，決心在2022年底前，完全擺脫俄羅斯的石油和天然氣。

半島電視台(Aljazeera)報導，莫拉維斯基說，波蘭的能源在很大程度上，就已經獨立於俄羅斯的供應鏈，既然如此，波蘭現在打算完全拒絕俄羅斯的能源。他認為，原本從俄羅斯進口的石油和天然氣，部分可以利用可再生能源來取代。

他說：「就目前的情況，想要替代『非常昂貴的俄羅斯天然氣』，唯一方法是改用『非常昂貴的挪威天然氣』。但這不是好方法，從長遠來看，我不想再從」富有的挪威人』那裡購買天然氣。」

俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫拉維斯基所屬的「法律和正義黨」 (PiS) 一直主張歐盟對俄羅斯的石油、天然氣和煤炭實施禁運。歐盟還無法下此決定的時候，華沙政府已在周二經宣布，將停止從俄羅斯進口煤炭。

莫拉維斯基說：「我們早就呼籲歐盟委員會戰爭初期就要果斷採取行動。不幸的是，歐盟委員會沒有這個魄力，所以我們現在做出應有的表率。」

他說，從俄羅斯進口的煤炭最快可以在4月份停止，最遲也會在5月份停止。而替代方案是從澳洲、南非和哥倫比亞購買煤炭。

波蘭極其依賴煤炭，該國近80%的能源來自硬煤和褐煤，氣候部長安娜•莫斯科瓦(Anna Moskwa)表示，波蘭在2049年淘汰煤炭的計劃保持不變。