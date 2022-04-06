俄羅斯財政部說，由於油價高漲，預計在四月會從能源銷售中多增加7984億盧布(約96億美元)的營收。俄國目前多數外匯被凍結，急需現金來滿足一些支付義務。
俄羅斯總計6400億美元的黃金和外匯，如今有近半數遭到西方凍結。俄國政府也承諾對企業援助數十億美元，同時還需要現金來支付國內和國際的債券。
俄羅斯能源部周二表示，由於天然氣銷售低於預期，三月的能源營收減少了3020億盧布：原先的計畫是營收額外增加7900億盧布。
俄羅斯要求輸往歐洲的天然氣，從4月1日開始要以盧布支付，此一要求也遭到許多國家的拒絕。
美國在周一拒絕了俄羅斯政府從美國銀行的外匯儲備中，拿出超過6億美元來對其主權債券持有人進行支付。
西方國家正致力於將俄羅斯排除在全球金融體系之外，並試圖降地或取代對俄能源的依賴。德國天然氣公司VNG說，在供應安全考量下，將引發德國對液化天然氣(LNG)的需求，LNG將迎來榮景。
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