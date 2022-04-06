烏克蘭總統澤倫斯基今天向聯合國安理會表示，發生在布查鎮的暴行只是俄軍罪行的其中一例。他強調必須向俄羅斯問責，建議設立戰爭法庭，以戰爭罪審判俄羅斯當局與軍隊。

甫視察發生在烏克蘭首都基輔附近的布查鎮（Bucha）暴行的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），今天透過視訊向聯合國安全理事會發表演說。俄羅斯駐聯合國大使涅班齊亞（Vasily Nebenzia）也出席今天的安理會會議。

澤倫斯基細述俄羅斯軍隊罪行，性侵婦女、殺害一家大小，並企圖焚燒屍體，烏克蘭人在街道與家中遭到射殺、在道路中遭到戰車輾斃，俄軍以暴行為樂，這些行為與其他「恐怖份子沒有差別」。

澤倫斯基指控俄羅斯犯下二次大戰以來最可怕的戰爭罪行，發生在布查鎮的平民屠殺只是其中的一例，還有更多城市、類似的地方，世界尚未了解全部真相。

他並引用聯合國憲章第一章第一條指出，聯合國就是要維護和平並確保遵守和平，但是「和平在哪裡？聯合國的那些保證在哪裡？」由於俄羅斯為聯合國安理會常任理事國，擁有否決權，澤倫斯基呼籲安理會應當進行改革。

他指控俄羅斯想將烏克蘭變成沉默的奴隸，俄軍以及向部隊發號施令的人都應該被繩之於法。他強調必須對俄羅斯全面問責，呼籲設立類似審判納粹成員的紐倫堡（Nuremberg）戰爭法庭，以戰爭罪起訴俄羅斯當局與軍隊。

啟程前往布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天也向媒體表示，布查鎮的屠殺並非俄羅斯一個不受控軍事單位的隨機行動，而是包括在莫斯科刻意發動俄軍在烏克蘭犯下殘暴行為，華府支持烏克蘭要求對布查鎮發生的事展開調查。

布林肯說：「我們在布查所見，並非一個不受控小隊的隨機行為。這是刻意鼓勵去殺害、折磨和性侵，去犯下殘暴行為。那些報導再可信不過。證據就在那裡，全世界都看得見。」（編輯：陳政一）1110406