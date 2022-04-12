俄烏軍事沖突明顯有長期化趨勢，俄羅斯總統普丁毫無疑問是撼動現行國際秩序的最強悍挑戰者。儘管美國總統拜登叫嚷普丁是戰犯、屠夫，姑且不論俄羅斯和西方陣營之間的是非曲直，沒有人會質疑普丁是一條硬漢、滿腔熱血的愛國者。

普丁的家鄉是聖彼得堡。這是普丁最崇拜的彼得大帝「用刺刀畫出來的城市」。記得在2003年，聖彼得堡建城三百周年，俄羅斯豪擲15億美元為「帝都」舉辦生日派對，包括當時的中國國家主席胡錦濤在內的世界四十多個國家領導人、逾五千多王公貴族及名流專程捧場。

這個偉大城市長達三個世紀的滄桑，鎔鑄了俄羅斯帝國的軍魂及榮光。譽為「俄羅斯的海軍搖籃」，聖彼得堡亦是世界上最古老的軍港之一。

這裏原是一望無際的沼澤，食物需要馬車長程運輸，哨兵有時還會被狼吃掉。為了打開出海口，建立強大的俄羅斯帝國，彼得大帝於1703年從身邊一名士兵手中接過一把刺刀，在地上劃了兩個十字形狀的劃痕（其意義有點像鄧小平1979年在中國南海邊劃了一個圈），開啟了一個新時代。

在隨後二百多年的漫長歲月中，聖彼得堡一直是俄羅斯帝國的首都。毛澤東所說的「十月革命一聲炮響，給中國送來了馬克思列寧主義」，正是發生在聖彼得堡。全市與列寧的革命生涯相關的地點超過230個 。1917年11月炮擊冬宮的阿芙樂爾號巡洋艦，作為俄軍歷史最悠久的炮艦、十月革命的象徵，依然珍藏在博物館 。

聖彼得堡多次因時空背景而更名，第二次世界大戰期間叫列寧格勒，因被德軍圍困封鎖長達900天，成為現代史上歷時最長、破壞最嚴重、傷亡人數最多的圍城戰之一。英國《旗幟晚報》曾經讚嘆，「這是人類在經受不可思議的考驗取得輝煌勝利的一個榜樣」。

對俄羅斯人來說，這座美輪美奐的城市還被譽為「通往歐洲的窗口」，對改革開放作出了偉大貢獻。正是通過這個窗口，彼得大帝韜光養晦，勵精圖治，帶領全國人民擺脫了貧困和愚昧，通過引入西方的先進文化、科學技術、商業模式，使俄羅斯從一個封閉落後，如同阿富汗一樣的內陸國家，躋身為歐洲強國之列。

(1709年，彼德大帝的軍隊與瑞典國王卡爾十二世的軍隊在波爾塔瓦會戰。俄軍在此擊敗瑞典，而兩國戰爭最終以俄國勝利，取代瑞典成為歐洲列強)

彼得不愧是大帝(Peter the Great )，東征西討，帝國無疆，除了征戰瑞典、土耳其、波斯，還不停東擴，侵佔東北亞的堪察加半島（清朝稱甘查甲），以及與日本有主權爭議的千島群島。彼得大帝晚年還曾企圖侵吞中國長城以北地區，因鞭长莫及而未能得逞。

1945年，斯大林簽署最高統帥命令，普丁的家鄉列寧格勒市，與現正遭俄軍狂轟濫炸的烏克蘭城市敖德薩，同一批被授予為「偉大衛國戰爭英雄城市」。

崇尚武力征服，是克格勃(KGB)出身的普丁的人生信條。這從他說過的鐵血金句或二手名言可見一斑，「沒有實力的憤怒毫無意義」，「原諒他們是上帝的事情，而我的任務是送他們見上帝」，「如果不準備動武，就不要拿起武器」。號稱「戰鬥民族」的俄羅斯還有句民諺，「鐵棍橫掃，無招可擋，若再抵抗，鐵棍加粗」。

普丁最自豪也最信任的是俄羅斯的軍事力量，喜歡引用老沙皇亞歷山大二世的名言：俄羅斯只有兩個盟友——陸軍和海軍。普丁還說過，去部隊視察的時候，從來不必帶保鏢。

蘇聯在第二次世界大戰犧牲二千七百萬人，衛國戰爭在每一個家庭都打下了烙印，包括父親在戰場上廢掉一條腿的普丁。莫斯科紅場的閱兵足以令國民熱血沸騰。我們時不時可以看見電視鏡頭前的普丁眼泛淚光，那是帝國榮耀感召下流露出來的鐵漢柔情。

俄羅斯軍費佔GDP的4.3%，是所有大國佔比最高的。儘管其經濟規模僅及中國的珠三角，但普丁在2004年曾經豪言，「即使把克里姆林宮賣了，也要及時造出新一代潛艇，因為這關係到俄羅斯的未來」。這話聽來有點像陳毅元帥在上世紀六十年代經過三年饑荒說的一句話，「哪怕是中國人當掉褲子，也要搞出原子彈」。

緬懷帝國榮耀，在某種程度上可以抵消俄羅斯人對物質生活貧乏的影響。外國遊客在莫斯科街頭看到可能難以理解的東西，在俄羅斯心中卻是非常正常，如朱可夫元帥的巨幅畫像至今仍高懸在很西化的購物商場。

2000年登上權力巔峰的普丁豪言，「給我二十年，還你一個強大的俄羅斯」。今年剛好是普丁上任22年，他的承諾兌現了嗎？見仁見智吧。

筆者想說的是，一個大國，不僅僅看軍事肌肉的厚度。俄羅斯在軍事上可能還是超級大國，但在經濟、高科技、金融、人口規模都不是了。受西方前所未有的嚴厲制裁，俄國經濟體量很可能跌出G20。美帝及其盟友以後可能不必像這次向主辦國印尼施壓一樣，阻撓俄國出席G20峰會。

況且，世人長期以來對俄羅斯作為全球第二大軍事強國的地位沒有任何狐疑。但是，經過40多天在烏克蘭展開的「特別軍事行動」，俄軍的實力有點呵呵了。

俄羅斯著名經濟學家Vladislav Belov在接受德國之聲採訪時遺憾地表示，俄羅斯人的購買能力是歐洲最低的。在俄國見不到中國那種氣勢如虹的基建成就，從莫斯科到聖彼得堡僅有一條高速公路，簡直令人難堪。

俄羅斯對參與中國的一帶一路戰略有很高的期望，冀能改善民生，提振經濟。但是，中國小心翼翼，不想讓昔日的老大哥有做小弟的感覺。

1922年成立、1991年解體的蘇聯，在普丁看來，是「20世紀最大的地緣政治的災難」。蘇聯國土面積佔地球的六分之一，儘管解體之後分裂出去15個國家，俄羅斯仍然是世界上最巨無霸的國家，橫跨歐亞大陸，包括從中國割去的140多萬平方公里領土（相當於當今兩個法國與一個波蘭面積的總和）。

僅算歐洲的部分，仍然是歐洲最大，然而這個數字還不到俄羅斯全部國土的五分之一，其森林面積僅次於涵蓋八個國家的亞馬遜雨林。然而，普丁大帝說了，「俄羅斯疆土確實很大，但沒有一寸是多餘的」。沉緬帝國榮光而不能自拔，是普丁永遠的鄉愁（Nostalgia）。（作者為資深傳媒人, 香港傳媒主筆協會成員）

（本文授權中時新聞網刊登）

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