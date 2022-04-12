俄烏之戰呈現膠著，遲無法「達標」的俄軍近日也急了，除了陣前換將、被衛星拍到再次於烏東集結大量車隊外，近日更有俄羅斯網友直擊一列由俄國開往烏國前線的軍列上，滿載了最新型號的「殺人機器」！國內軍事雜誌粉專轉貼一張最新現場照，立刻引起網友熱議。

據軍事雜誌《尖端科技》粉專分享，該名俄國網友在俄羅斯鄰近白俄羅斯的城市布良斯克（Bryansk），目擊這列滿載俄軍最新的BMPT「終結者」的軍列，戰車車身可見明顯的拉丁字母「O」，代表由白俄羅斯境內進入烏克蘭的俄國部隊（著名的「Z字部隊」則為俄國西部軍區部隊）。此貼文一出便引起網友熱議，其中許多網友大驚，認為這恐非烏國現有武器的對手，紛紛留言「在標槍飛彈面前只是垃圾」、「遇到標槍一樣掛掉」，更有網有諷刺其為「烏克蘭農夫的新玩具」，暗酸這批「新穎戰車」將難逃戰損的命運。

BMPT是俄軍吸取車臣戰爭慘烈傷亡教訓所研發之城市戰戰車，根據維基百科資訊所述，其車身設計基於T-72主戰坦克底盤並配有反應裝甲，擁有不亞於坦克的防護力，其主武裝則為兩門2A42 30毫米機砲，另配有兩門共四發的9M120反坦克飛彈和兩挺榴彈發射器，火力相當兇猛；據俄軍作戰設想，BMPT將作為支援戰車協助主戰坦克作戰，以其強悍火力消滅敵軍步兵，緩解坦克壓力。而該網友目擊的為該系列最新型號的BMPT-72/90，首次在2018年莫斯科紅場閱兵亮相。