不甩對烏戰事不利，閱兵照樣會辦！據外電稍早報導，俄羅斯已表明今年5月9日慶祝衛國戰爭勝利77周年閱兵將不會因戰爭停辦，目前俄軍正緊鑼密鼓的為這場年度「秀肌肉」大會做準備，近日就有俄羅斯網友拍到多架排練閱兵的俄軍戰機，編隊排列成象徵攻烏俄軍的拉丁字母「Z字」。

許多進攻烏克蘭的俄軍軍車都會在車身漆上拉丁字母「Z」，圖為在烏克蘭赫爾松一帶的俄軍裝甲車，車身漆有斗大的「Z字」。（路透社資料照）

從YouTube帳號「IVENENGO' ✭ Nuclear Lasers Orchestra АЙВЕНЕНГО'」昨（17日）所po出的影片來看，首先可以看到8架米格-29戰鬥機組成巨大的拉丁字母、象徵俄軍在烏作戰的「Z字」編隊劃破天際，而在不同地點角度所拍攝的第二段短片，則首先可看到多架俄軍運輸和武裝直升機以編隊飛過，隨後出現由1架IL-78空中加油機、1架Tu-160「海盜旗」轟炸機和4架戰機所組成的大型編隊，以及米格機「Z字」編隊，畫面相當壯觀。

俄軍軍機編隊飛過天際。（截自YouTube帳號「IVENENGO' ✭ Nuclear Lasers Orchestra АЙВЕНЕНГО'」）

按照往年莫斯科紅場閱兵排練流程，閱兵部隊首先將進駐莫斯科郊區的練習基地阿拉比諾機場，將在3月底4月初於此基地舉行多次全兵力預演，閱兵部隊隨後進駐莫斯市中心，並在4月27日及30日晚間舉行夜間閱兵彩排，5月7日進行最終總彩排。