俄羅斯防長蕭依古（Sergei Shoigu）早前與普丁會報時捎來「喜訊」，稱軍隊已經控制住馬立波（Mariupol）沿岸的亞速鋼鐵廠（Azovstal），據傳普丁一聽相當滿意，馬上就下令取消進攻，採取全面封鎖以保全自己人。俄羅斯目前把火力集中在烏東地區，昨(22)馬立波市長顧問公布一系列衛星照片，疑似俄軍挖了將近30公尺長的大型萬人塚，在此埋葬上萬名馬立波市民。
美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，馬立波市長顧問彼得·安德留申科(Petro Andriushchenko)昨日在社交平台上傳的衛星影像，獲得美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）證實，顯示俄軍正在馬立波以西19公里一處小鎮開挖200多個亂葬崗。彼得·安德留申科寫下，「俄軍用車載滿屍體，準備將他們扔在這裡，這已經是戰爭罪最直接的證據。」
外媒對比上月23日和26日所捕捉到的衛星影像，才過短短3天，同樣地點卻多了一整排墓地，而且一直到4月還在持續擴大範圍。據悉這一條溝渠足足有30公尺長，馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）表示，「這條大型亂葬崗就位在田野旁邊，令人遺憾的是，街道上的屍體慢慢的憑空消失…」
根據烏克蘭政府說法，南部重要港口城市馬立波（Mariupol）自3月1日起遭俄軍圍困，估計還有10萬人逃不出來，且境內超過2萬名居民喪命。報導指出，儘管普丁取消襲擊鋼鐵廠的進度，也已完全封鎖工業區，馬立波依然掌握在俄軍手裡。
文章來源：Mass graves near besieged Ukrainian city Mariupol are evidence of war crimes, say Ukrainian officials
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