Russian tank runs over and kills Russian soldier in Eastern Ukraine. pic.twitter.com/ljRQ7zlVRY — WorldOnAlert (@worldonalert) April 18, 2022

俄烏開戰至今屢傳俄士兵互相殘殺的消息，不管是無人機攻擊事件，或是士兵們講好開槍互射，就為了裝殘返回家鄉。上個月推特還有一段俄羅斯梅德韋傑夫（Yuri Medvedev）上校躺在擔架，雙腿失去知覺的畫面，據悉他遭麾下同袍開坦克衝撞，最終送醫後不治。

而近期一名網友在社交平台Reddit上分享一段駭人畫面，標題寫下「俄軍狠輾受傷的戰友」，再次揭示俄羅斯的恐怖行徑沒有極限更沒有邏輯。可以看到一輛俄裝甲車從建築物旁左轉駛出，明顯有人影站在前方，根據《每日星報》(The Daily Star)的報導指出，該名士兵疑似受傷倒在地上動彈不得，裝甲車絲毫沒有猶豫，狠狠從他的頭頂輾過，這一幕讓網友看了心都涼了半截，更多的人表示黑人問號。

底下留言一面倒向痛斥俄軍，直呼「俄羅斯人認為自己人應該被犧牲…」、「這就是俄軍對同伴所謂的尊重。」、「我他x的完全無法get到這些俄羅斯人的邏輯，他們根本是從未受訓過的瘋子。」、「我希望死者是指揮官。」然而，也有網友認為這是陰謀論的一部分，他說「其實坦克底部有一個艙口，也許可以藉此將他拉進艙內，然後隱藏更多傷亡人數。」