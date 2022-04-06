俄烏戰爭持續1個多月，俄軍涉嫌殺害烏克蘭平民引共憤，許多國家紛紛加入抵制俄羅斯的行列，最新傳出歐洲計畫採取行動禁止俄羅斯煤炭，不過美國財經媒體警告，抵制俄羅斯煤炭，可能使歐洲更容易受到短缺和輪流停電的影響，全球其他地區則得與不斷飆升的煤炭價格抗爭等3大代價。

歐盟執委會提議禁止進口俄國煤炭，美國財經媒體分析指出，俄羅斯是歐洲最大的燃煤供應商，主要問題在於，歐洲對於這一大筆貿易，沒有明確的替代方案，恐導致骨牌效應，從而引發全球對煤炭的瘋狂爭奪戰。

挪威諮詢公司Rystad Energy分析師羅寧根（Fabian Ronningen）指出，歐盟研議中的制裁將對煤炭進口造成毀滅性打擊，雖然部份煤炭可以從其他市場採購，但整體來說全球煤炭市場供應仍非常緊張。

標普全球商品觀察（S&P Commodities Insights）分析師霍斯倫（Jake Horslen）強調，俄羅斯鄰近歐洲一直是該國在市場中的優勢之一，對德國等國家來說，俄羅斯煤炭是最接近、最便宜、最適合的，歐盟的禁令將對尋找替代品的買家構成重大挑戰。

根據調查，荷蘭阿姆斯特丹、鹿特丹和比利時安特衛普港口的煤炭庫存量，仍處於至少6年以來最低水準，在本來就已供應緊張的情況下，制裁俄羅斯煤炭將帶來更大壓力。而歐盟進口的燃煤中，俄羅斯佔近7成，其中以德國和波蘭最為依賴，波蘭政府日前已宣布禁止從俄國進口煤炭，成為歐盟會員國對俄國實施能源制裁的首例。

禁俄羅斯煤炭令消息傳出後，歐洲煤炭價格日上漲14％至3週高點，亞洲煤炭價格3月創下歷史新高，美國煤炭則在上週突破每噸100美元，為近13年首次。