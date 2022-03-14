俄烏衝突爆發後，全球為挺烏克蘭紛紛對俄羅斯祭出制裁手段，台灣也加入經濟制裁行列，引發各界熱議。立委高金素梅直言，相較於美國的其他盟友，如英國、日本和歐盟混水摸魚的制裁態度，只有民進黨政府連美國放個屁也要響應，還說這是一種態度。

高金素梅今天(14日)在臉書上表示，美國總拜登日前宣布，美國要禁止進口俄羅斯石油和其他能源。民進黨政府也高調宣示制裁俄羅斯。副總統賴清德更說：「我們是不得不」制裁俄羅斯的；他還說，台灣是民主陣營的一員，所以一定要參加，這就是一個態度。

高金素梅指出，其實民主國家陣營的態度有很多種，我們應該看看一些不同的態度。從俄羅斯進口天然氣的國家，不管是「英國的4％」或是「日本的8.2％」或是「歐盟27國的40％」，面對美國要求制裁俄羅斯的態度並不是只有一種態度，英國混水摸魚、歐盟打太極拳、日本乾脆明說「這是我的國家利益，我不幹！」

高金素梅直言，英國、歐盟、日本三種不同的態度，其實原則只有一種，那就是：「傷害我的國家利益，我不幹！影響我的國家經濟，我不幹！損害我的人民利益，我不幹！」所有的國家都是自身的利益優先，只有中華民國民進黨政府，美國放個屁也要響應，還說這是一種態度。國家利益、經濟影響、人民利益，全部要為美國而放棄。