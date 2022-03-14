美國前總統歐巴馬（Barack Obama）今天表示，他的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢結果呈陽性。不過他的症狀相當輕微，僅感覺喉嚨發癢。

歐巴馬在推特發文稱，「這幾天以來，我的喉嚨發癢，除此之外，我感覺身體狀況很好。」

推文還說，夫人「蜜雪兒（Michelle Obama）與我都已經完整接種疫苗與追加劑，對此我們很感激」，且蜜雪兒的COVID-19檢驗結果為陰性。（譯者：施施）1110314