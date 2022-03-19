南投地震 雲林、嘉義震度4級尚無災情傳出 23:592022/03/19 中時 張朝欣 、 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投地震，雲林縣最大震度4級無災情傳出。（摘自中央氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣竹山鎮19日深夜11點23分發生芮氏規模5.1地震，雲林最大震度4級，分別在草嶺、斗六、古坑、土庫、水林，民眾表示這次地震時間只有4、5秒，但感覺很強烈。雲林消防局表示目前尚無災情傳出；台電雲林區處也表示供電正常。 嘉義縣市4級，持續幾秒搖晃大又強烈，民眾紛紛被震醒，縣市消防局目前尚未接獲災情通報，持續查報中。 半個月停電12次 鄉民曝驚人統計 這2縣市淪重災戶 台中3級地震 盧秀燕：幸無災情通報 中捷無異常 #雲林 #最大震度4級 #災情 #傳出 #芮氏規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3月香盛期 北港朝天宮微解封 開放廟埕側門與進香團住宿 14:342022/03/16 生活 家樂福層層把關 「四大金蕉」產銷履歷全驗證 20:532022/03/17 生活 阿里、騰訊 傳將大裁員三成 04:102022/03/15 全球財經 5月起 國中小冷氣中央埋單 預收應退、超額自付 04:102022/03/18 地方新聞 日本強震 福島第一核電廠傳火災警報 東北新幹線列車出軌 23:272022/03/16 國際 雲林縣觀光人次名列六都以外前茅 縣府力爭北港武德宮納入採計 10:502022/03/18 生活 全台半個月停電12次 最新民調竟一面倒 17:322022/03/16 政治 遷徙蝶數大爆發！紫斑蝶南遷到雲林 每分鐘多達687隻 13:152022/03/15 生活 祈願日本強震平安 黃偉哲：第一時間聯繫慰問「他」 12:042022/03/17 政治 日本7.4強震 蔡英文喊話：需要幫助時請告訴我 14:342022/03/17 政治 告別戴口罩解鎖邊緣人！除型號正確…這「解鎖角度」才是關鍵 16:032022/03/16 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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