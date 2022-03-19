南投縣竹山鎮19日深夜11點23分發生芮氏規模5.1地震，雲林最大震度4級，分別在草嶺、斗六、古坑、土庫、水林，民眾表示這次地震時間只有4、5秒，但感覺很強烈。雲林消防局表示目前尚無災情傳出；台電雲林區處也表示供電正常。

嘉義縣市4級，持續幾秒搖晃大又強烈，民眾紛紛被震醒，縣市消防局目前尚未接獲災情通報，持續查報中。