六甲區曾文街48號前自來水管爆管，自來水公司開挖搶修。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

323深夜地震，台南市4級震度民眾十分有感，幸未傳出重大災情，不過今日上午10點多，傳出六甲區曾文街48號前自來水管爆管，柏油道路毀損約10公尺長，自來水公司麻豆服務所接獲通後立即前往現場搶修，預計明天上午完成道路鋪設，開放通車。

台南市工務局表示，自來水麻豆服務所上午10點30分接獲住戶通知，住家前水管破裂，柏油路面裂開，水不斷流出，影響交通。

自來水公司11點趕到現場立即開挖，發現是該處約1994年埋設的150mm pvcp管破管所致，隨即展開換管搶修工程，影響65戶暫時停水，直至2點恢復供水。修復工程預計5點完成，將先澆灌CLSM舖上鐵板、做好交維、警示燈，明天上午完成道路鋪設後才能開放通車。

自來水麻豆所表示，自來水公司針對管線漏水頻繁路段，都有逐年辦理管線汰換工程。今年配合六甲區公所路平改善，目前正在辦理自強路及中正路80巷管線汰換工程，儘量降低破管漏水率，提升供水品質。