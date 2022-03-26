台南麻豆區國立曾文農工26日舉辦創校81周年校慶，除了有精采表演和靜態展覽，同時表揚第11屆傑出校友及資深教職員工，今天也與碁富食品公司簽訂MOU，雙方將在教學、實習方面互相合作，創造產學雙贏的局面。

曾文農工校長徐震魁表示，今年的校慶雖然不是逢5逢10的大紀念日，學校還是規畫了多元豐富的活動，要讓學生留下美好的回憶。

徐震魁說，學校從6年前開始，每年都邀請畢業35年的校友回娘家，這樣的活動成功地讓許多校友再度和母校有了更緊密的連結，以後還會持續辦理。

曾文農工今年還特別邀請電圖科退休老師鄭勝方，在學校社區共讀站舉辦個人畫展，鄭老師無師自通發展出繪畫興趣的歷程，對學生們有很大的激勵作用，展出的作品有油畫及麻豆街景速寫，展期從3月21日至4月22日，有興趣的民眾也可以親臨欣賞。

曾文農工今天也與碁富食品公司簽訂MOU，碁富是一家國際級的專門生產冷凍食品廠商，公司產品主要供應知名的美式賣場和連鎖速食餐飲店，也有自己的美食品牌。

徐震魁表示，碁富食品近幾年才在學甲設廠，目前還在擴廠和增加生產線當中，未來需要大量的員工，曾農和該公司簽約後，學校食品科學生可以就近到該公司參觀、職場體驗、實習、打工和就業，另外，該公司也可以提供資源協助學校教學，雙方合作創造產學雙贏。