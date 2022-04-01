中央20萬劑快篩抵達基隆 先發放市府員工與學校教職員學生 16:442022/04/01 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央提供20萬劑快篩試劑，在1日下午抵達基隆，將先發放給市府員工與學校教職員與學生。（陳敬哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央提供20萬劑快篩試劑，在1日下午抵達基隆，將先發放給市府員工與學校教職員與學生。（陳敬哲攝） 中央提供20萬劑快篩試劑，先發放給市政府員工。（陳敬哲攝） 中央提供20萬劑快篩試劑給基隆。（陳敬哲攝） 基隆「類普篩」即將實施，1日上午中央流行指揮中心醫療應變組副組長王必勝，在基隆市政府表示，由中央提供20萬劑快篩試劑，由市政府決定如何發放，下午約15時30分左右抵達，市政府規畫，先針對市政府與轄下機關員工，學校教職員眷屬與學生等發放。 北市大天母校區傳1生確診 聯醫進駐篩檢300名師生 板橋海山國小學生確診 該班停課10天 中和也爆一家3口染疫 #發放 #20萬劑 #抵達 #學校教職員 #學生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 教育部砸2.28億補貼學貸 近40萬學子受惠減輕負擔 14:062022/04/01 生活 大學申請一階結果出爐 東山3人幫前進台大醫 15:282022/03/31 生活 俄國飛彈闖進校園 創作扣緊時事 04:102022/03/31 地方新聞 大學生壓倒性反對延役 前空軍副司令怒：抗中保台不當兵 哪有這種好事 22:302022/03/31 生活 高市學生自殺通報 連4年攀高 04:102022/04/01 地方新聞 新北三峽某國小老師確診 11班共200多名學生今停課 10:572022/04/01 生活 宜蘭發放廚餘回收桶 把廚餘變黑金 12:012022/03/31 生活 竹縣表揚255名模範兒童 招待學生暢遊樂園 15:502022/04/01 生活 文山區大學1學生染疫 黃珊珊：感染源追查中 11:422022/03/31 生活 桃園校園再爆學生3確診 今天已知有8人染疫 12:432022/04/01 生活 弘光科大藝術季吹日本風 捐發票做公益、穿浴衣吃點心 15:282022/03/31 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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