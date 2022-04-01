中央提供20萬劑快篩試劑，在1日下午抵達基隆，將先發放給市府員工與學校教職員與學生。（陳敬哲攝）

中央提供20萬劑快篩試劑，先發放給市政府員工。（陳敬哲攝）

中央提供20萬劑快篩試劑給基隆。（陳敬哲攝）

基隆「類普篩」即將實施，1日上午中央流行指揮中心醫療應變組副組長王必勝，在基隆市政府表示，由中央提供20萬劑快篩試劑，由市政府決定如何發放，下午約15時30分左右抵達，市政府規畫，先針對市政府與轄下機關員工，學校教職員眷屬與學生等發放。