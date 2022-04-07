基隆「全民防疫 愛心篩檢」計畫，7日上午輪到安樂區發放快篩試劑，共25個里計80619人，依人口數比例的10％配發到轄區25個領取站計8155劑，統計到上午12時，快篩試劑都已發放完畢。

基隆市政府表示，今天由全市人口數最多的安樂區進行發放，不到上午9時就已經有民眾陸續排隊，五福與定邦兩里在短短不到30分鐘內就已經發送完畢，不到上午10點陸續有四維、中崙、安和、干城、慈仁、內寮、七賢、三民、永康、西川、長樂及新西等共14里已將配送數量發送完畢。

市政府民政處長王榆森表示，此次安樂區是全基隆人口數最多的行政區，轄區內也有很多大型集合式社區，由於近日民眾防疫觀念逐漸提升，左右鄰居會主動互相告知快篩試劑發送資訊，加上市府利用多重管道宣導、各里里長及里內社區管委會的合作協助。

王榆森指出，雖一早就陸續出現排隊人龍，但在前置作業充足及在里長及志工協助下，都能讓市民在短時間內就盡速領取。甚至有的里辦公室還特別準備防護衣及藍光酒精槍來強化防疫措施，讓工作人員及民眾都能安心領取。

安樂區民眾同樣有反映各領取點家用篩劑數量分配不足，市政府回應，將會視各區領取及回報狀況進行評估，並輔以多元管道讓有意願來參與的民眾都可以方便來領取。

基隆市政府指出，安樂區轄區25個領取站發送快篩試劑量計約8155劑，於上午12時前皆已發送完成，發送比例為100％。另截至這3日共4區（仁愛、七堵、中山及安樂區）配發快篩試劑共計22210，發送比例為100％。