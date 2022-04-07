據美國僑報網報導，美國聯邦移民和海關執法局（ICE）6日發布2021年度學生與交流訪問學者專案（SEVP）年度報告，詳細介紹在美的國際生人數。據ICE官網資料顯示，2021年來自中國的留學生人數為34.89萬，高於第二位的印度23.28萬與第三的韓國5.87萬。但中國輸送的國際學生人數較上一年減少8％，來自印度的留學生則有所增加，也顯示持續2年疫情對留學造成的長期影響。

另根據學生和交流訪問者資訊系統（SEVIS）數據指出，2021年，持F-1、M-1簽證的留學生總數為123.67萬人，較2020年減少1.2％。其中，在美接受K-12（從幼稚園到12年級）教育的國際學生人數減少16％。同階段獲SEVP認證、有資格招收國際學生的學校數量減少了280所。

所謂的F-1是最常見的學生簽證類型，用於在美國政府承認的院校就讀；M-1簽證適用於希望在美非學術或職業教育機構進行學習或培訓的留學生。

儘管2019年至2020年全美國新入學的國際學生人數出現下降，但2020年至2021年，只有西部地區的留學生人數下降了7.5％，而加州比其他任何州接收的國際學生數量都多。

生源方面，過去一年僅有亞洲和澳洲／太平洋島嶼的來美學生人數出現整體下降；其他地區留學生都出現增長。但中國和印度留學生人數之多，仍使亞洲成為最大的生源地，占全美國際學生總人口的71.9％。

此外，在美就讀K-12年級的小留學生總數為4.96萬人，其中多數來自中國有1.73萬人、占比37％，其次為韓國、墨西哥、越南和加拿大。