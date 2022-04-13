教育部放寬因新冠肺炎全校暫停實體上課標準，13日正式上路，引起許多家長與師生討論，雲林縣自行宣布12歲以下校園不更進，基隆市長林右昌在媒體採訪時提到，基隆愛心篩檢計畫執行非常成功，會向中央提出快篩校園計畫申請，目前很多校園群聚，病毒都來自於家庭，未來會提出防治新措施。

林右昌表示，2021年開始，學校就有展開管控措施，日前1名學生確診個案，就是在校門口有病徵發現，把病毒擋在校門外，小朋友都很守規矩，校園群聚事件病毒來源大多都是家庭群聚，家中親人在職場或其他場域感染病毒後，學生將病毒帶到校園中，對此未來會有新措施，將向中央提出校園快篩計畫。

放寬12歲以下暫停實體上課標準，雲林縣決定不跟進，讓中央與地方不同調；林右昌則說，中央公布指引與原則，縣市首長是地方防疫指揮官，能夠針對地方防疫措施擬定政策，是否跟著中央指引，要看指揮官在地方上怎麼判定，怎麼做在防疫比較好，中央與地方不會有衝突。

林右昌也強調，教育部也有暫停實體課程1至3天措施，好好運用能夠降低大規模或全校停課衝擊，例如善用禮拜五至禮拜一期間，中間還有六日兩天，就能夠把間隔時間拉長，達到防疫目的，讓停課天數與規模不會擴大，不會影響到學生就學權益，未來會朝相關放向擬定計畫。