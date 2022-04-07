110學年度全國美術比賽，基隆市安樂高中美術班葉沛蓉，作品《鮭魚之亂．之．我是誰？》，諷刺時事鮭魚之亂，民眾為了店家優惠改名鮭魚之社會現象，畫面傳神描繪出民眾貪婪迫切神態，獲得評審青睞，4月9日至4月24日將在海科館，與全國賽許多特優作品，以及一起展出市賽第一名作品共同展出。

基隆市政府教育處表示，110學年度全國學生美術比賽特優作品，將在台灣進行北區、中區、南區、東區、離島及藝教館所巡迴展出，作品包含繪畫、西畫、水墨畫等7大類55組，此次北區展覽第一次巡迴基隆市，將配合海科館提供門票優惠，基隆市高中職以下學生憑學生正可免費參觀。

基隆市政府教育處說明，除安樂高中葉沛蓉的優秀作品《鮭魚之亂．之．我是誰？》外，基隆高中謝佳文的《重生的定義》，說明環境惡劣，植物必須被養在玻璃罐中才得以存活，動物甚至被作成標本，觸及環保議題，信義國小吳若雅同學《叫賣聲》，描繪出市場人擠人的熱絡及市場的喧囂等，都在比賽中獲獎。

基隆市政府教育處補充，希望透過此次巡迴展出，提供藝術教育觀摩交流平台，學生間欣賞彼此的作品，不同年齡的靈魂觀察世界的視角，各種藝術創作傳達情感的方式，都能在藝術的世界自由流淌。