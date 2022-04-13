繼慈濟醫院內部感染，今也證實部立花蓮醫院已遭「院內感染」。花蓮今天49確診案，半個月累計209例確診，其中補習班暴增28人染疫，甚至外溢到別間補習班，衛生局長朱家祥除說明相關防疫作為外，也說明部立花蓮醫院院內感染已有16位護理人員確診，尚在疫調中（未列入今天案例），同時公布「5大熱區」，呼籲足跡重疊或身體不適者，盡快就醫或快篩。

朱家祥表示，因奧斯卡餐廳延燒到小加拿大補習班，光今天就感染28人，分別是9名學生，18名家屬與1名老師，基本上是學生延伸傳染給家人，還有教保員確診，甚至跨補習班感染何嘉仁美語補習班老師，進而傳染老師的家人等。縣府已針對各大補習班採檢，盼找出染疫民眾。

慈濟醫院有10人延伸感染，今天新增5名病人、2名同事及3名家屬；疫調中有7人，其中有2名是鳳林國中的學生，以及玉里車站的人員，奧斯卡餐廳增2人確診、外縣市有2人感染。

衛生局公布「5大足跡熱點」，分別是奧斯卡餐廳、慈濟醫院、小加拿大補習班、信義國小附幼及私立爾雅之家幼兒園，呼籲足跡重疊者注意。

縣長徐榛蔚強調疫苗重要性，為讓偏鄉原民長者接種，縣府針對65歲以上及55歲以上原民長者，加碼打疫苗拿禮券，自4月14日至5月31日，接種第1、2劑可領1000元，第3劑領500元禮券。

至於部立花蓮醫院遭「院內感染」，朱家祥說，中央疫情指揮中心相當重視，目前監控疫調中。院內染疫16例將列明天確診名單。