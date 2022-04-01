師生確診連日增！北市開第一槍 畢業旅行全延期 15:502022/04/01 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市多所學校出現師生和家長確診的情況，北市緊急宣布「暫緩畢業旅行」，已經有家長收到校方通知，畢業旅行將延期。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情持續升溫，北市多所學校出現師生和家長確診的情況，北市緊急宣布「暫緩畢業旅行」，已經有家長收到校方通知，畢業旅行將延期。 北市副市長黃珊珊表示，清明連假流動性高，擔心放假後學校疫情會擴大，因此調整校內指引，她說，校園國小校園只開放假日開放式外球場，入校者量體溫，室內不開放，兒童遊具設施，減少跨班跨校活動，校外教學畢業旅行，校慶園遊會暫緩辦理，直到4月2日至15日連假。 沒公德心！北市大學生謊報陰性 還跑去麻將館打牌 北市大天母校區傳1生確診 聯醫進駐篩檢300名師生 #北市 #畢業旅行 #師生 #確診 #暫緩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 出現確診者足跡！彰化監獄快篩近百人禁接見送餐 11:282022/04/01 社會 花蓮慈院疫情擴大 醫護紛確診民眾憂院內感染 13:012022/04/01 生活 基隆再1學校傳個案 桌球教練確診、球員居隔 11:192022/04/01 生活 台北女篩檢後趴趴走 入住阿里山遊樂區才知確診 足跡曝光 15:472022/04/01 生活 台北女遊阿里山卻接確診簡訊 昨曾搭林鐵北門到十字路 15:002022/04/01 生活 工料雙漲 雙北預售開價攻頂 04:102022/04/01 財經要聞 基隆市警察局再傳4人確診 當中3人未到刑警餐會 11:562022/04/01 生活 台北市房屋買氣退燒 價格竟持續上漲 11:132022/04/01 生活 桃園校園再爆學生3確診 今天已知有8人染疫 12:432022/04/01 生活 北市計程車左轉撞飛機車 騎士命危送醫搶救 15:452022/04/01 社會 新北單日暴增40例 侯友宜曝確診者狀況 15:452022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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