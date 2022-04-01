本土疫情持續升溫，北市多所學校出現師生和家長確診的情況，北市緊急宣布「暫緩畢業旅行」，已經有家長收到校方通知，畢業旅行將延期。

北市副市長黃珊珊表示，清明連假流動性高，擔心放假後學校疫情會擴大，因此調整校內指引，她說，校園國小校園只開放假日開放式外球場，入校者量體溫，室內不開放，兒童遊具設施，減少跨班跨校活動，校外教學畢業旅行，校慶園遊會暫緩辦理，直到4月2日至15日連假。