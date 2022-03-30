新冠疫情在基隆逐漸增溫，隨著確診學生越來越多，校園恐怕成為病毒擴散溫床，基隆市政府因應疫情圍堵，宣布即日起暫停校園室內外場地對外開放，上體育課全程配戴口罩，游泳課暫緩，校內大型活動停辦，戶外活動原則上可以照常，由學校自行決定停止或延期，市內籃球場暫停對外開放3天。

市政府教育處表示，各級校園室內外場地暫停對外開放，社區大學與樂齡中心借用學校場地，除出入口及動線獨立，不與學生交錯者外，也一律不能外借。

市政府教育處提醒，校園非必要體育賽事暫停辦理，體育課全程配戴口罩，游泳課程則暫停實施，為減少群聚，校內大型活動停止辦理，或改採線上方式執行。

市政府教育處提到，校戶外教育活動在落實防疫規定下，原則可照常舉辦，也可以由學校自行決定暫緩或延期。另外，市立體育場所屬籃球場地暫停開放3天。

市政府教育處強調，已責成各校確實掌握師生健康狀況，如有相關狀況應在第一時間通報相關單位以利應變與疫調，目前校園防疫物資充足，防疫備品酒精口罩都足夠，熱顯儀、每班的紫外線殺菌燈及手部清潔機等防疫硬體設備均正常使用。