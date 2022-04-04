基隆9所學校淪陷 高中以下250名學生被匡列 11:182022/04/04 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆小吃店群聚案一路延燒進校園，據統計，目前全市總計9所學校淪陷。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆小吃店群聚案一路延燒進校園，據統計，目前全市總計9所學校淪陷，包括崇右影藝科技大學、國立台灣海洋大學、二信高中、某私立高中、正濱國中、南榮國中、碇內國小、東信國小、建德國小。教育處表示，高中以下約250名學生被匡列。 基隆各校園陸續傳出有確診個案，二信高中首當其衝，後續海大也傳出確診，小吃店群聚案持續擴大，已累計9所學校學生確診，其中崇右影藝科技大學嚴重爆發疫情，一口氣爆增14例，累計19人染疫，昨市府匡列323名師生居家隔離。 實驗教育逆勢成長 5年增1.2萬學生 防疫新台灣模式的前提 #新冠肺炎 #台灣 #基隆 #學校 #匡列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰縣路上國小 英語朗讀賽二連霸 04:102022/04/04 地方新聞 彰銀挺夜市攤商 南機場用台灣Pay享優惠 04:102022/04/04 投資理財 大陸與港澳所得 報稅各不同 04:102022/04/04 金融．稅務 屏東大學超過120人參加「台灣祭」 校方4日起遠距教學 06:512022/04/04 生活 龍瑛宗文學小旅行 4月23日走讀北埔老街 04:102022/04/04 地方新聞 NBA》賈霸頒發「社會正義冠軍」 不認同詹姆斯言行 07:562022/04/04 體育 王喜PCR戳到爆血喊「估是機員傳染我」自己快篩PO陰性影片 11:512022/04/04 娛樂 《科技》漢民林士青當選TEEIA新任理事長 領航台灣機械設備 10:372022/04/04 財經 新台灣模式 柯再嗆都是喊口號 04:102022/04/04 生活新聞 陳時中辯類普篩沒雙標 街頭民調曝：多數人認同這一點 07:452022/04/04 政治 發動和平大遊行 呂秀蓮警告「三軍統帥」：別人子女會因你命喪黃泉 09:312022/04/04 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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