基隆小吃店群聚案一路延燒進校園，據統計，目前全市總計9所學校淪陷，包括崇右影藝科技大學、國立台灣海洋大學、二信高中、某私立高中、正濱國中、南榮國中、碇內國小、東信國小、建德國小。教育處表示，高中以下約250名學生被匡列。

基隆各校園陸續傳出有確診個案，二信高中首當其衝，後續海大也傳出確診，小吃店群聚案持續擴大，已累計9所學校學生確診，其中崇右影藝科技大學嚴重爆發疫情，一口氣爆增14例，累計19人染疫，昨市府匡列323名師生居家隔離。