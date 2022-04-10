案27523是北港高三男學生，圖表是他的足跡之一。（雲林縣政府提供）

案27523是北港高三男學生，圖表是他的足跡之二。（雲林縣政府提供）

北港高中公告下周停課一周。（翻攝自北港高中）

雲林縣今（10日）新增 3 例本土病例，案27293是50多歲北港男性鎮民，在二崙鄉油車郵局工作，連假期間曾接觸自北部返鄉的家人，6日咳嗽，9日自行使用快篩檢測陽性，通報衛生所協助到醫院採檢，PCR檢測陽性。

案27376 是水林鄉80 多歲阿嬤，因住新北市的兒子確診，被匡列居家隔離者並採檢，9日PCR檢測陽性。

案27523是北港高三男學生，因新北朋友（案26099）確診，他主動聯繫衛生所協助安排至醫院採檢，9日PCR檢測陽性，北港高中今也宣布下周11日至15日全校停課，採線上授課。