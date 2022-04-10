雲林新增3例 又一名高中生確診全校停課一周 18:302022/04/10 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 案27293是50多歲北港男性鎮民，在二崙鄉油車郵局工作。（雲林縣政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 案27523是北港高三男學生，圖表是他的足跡之一。（雲林縣政府提供） 案27523是北港高三男學生，圖表是他的足跡之二。（雲林縣政府提供） 北港高中公告下周停課一周。（翻攝自北港高中） 雲林縣今（10日）新增 3 例本土病例，案27293是50多歲北港男性鎮民，在二崙鄉油車郵局工作，連假期間曾接觸自北部返鄉的家人，6日咳嗽，9日自行使用快篩檢測陽性，通報衛生所協助到醫院採檢，PCR檢測陽性。 案27376 是水林鄉80 多歲阿嬤，因住新北市的兒子確診，被匡列居家隔離者並採檢，9日PCR檢測陽性。 案27523是北港高三男學生，因新北朋友（案26099）確診，他主動聯繫衛生所協助安排至醫院採檢，9日PCR檢測陽性，北港高中今也宣布下周11日至15日全校停課，採線上授課。 #採檢 #PCR #檢測陽性 #北港 #雲林 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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