台灣自今年1月11日起，陸續執行長程航班及印度、東南亞、韓國等航班的落地採檢，迄今已篩檢出逾3500例確診病例，採檢陽性率為4.1%。中央流行疫情指揮中心今宣布，由於近期美加及紐澳航線來台旅客採檢陽性率處低水平，且疫情亦趨緩，今年4月18日0時起將從落地採驗改為唾液採檢。
指揮中心表示，東南亞、印度、韓國、中東及歐洲航線持續執行落地採驗。我國入境旅客人數持續上升，請旅客抵台時配合及遵守現行檢疫、防疫措施，以減少病毒傳播風險。
台灣自今年1月11日起，陸續執行長程航班及印度、東南亞、韓國等航班的落地採檢，迄今已篩檢出逾3500例確診病例，採檢陽性率為4.1%。中央流行疫情指揮中心今宣布，由於近期美加及紐澳航線來台旅客採檢陽性率處低水平，且疫情亦趨緩，今年4月18日0時起將從落地採驗改為唾液採檢。
指揮中心表示，東南亞、印度、韓國、中東及歐洲航線持續執行落地採驗。我國入境旅客人數持續上升，請旅客抵台時配合及遵守現行檢疫、防疫措施，以減少病毒傳播風險。
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