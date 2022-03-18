台南環保局外包員工右手捲入機器，右手臂開放性骨折送醫治療。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南環保局外包員工右手捲入機器，右手臂開放性骨折送醫治療。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市六甲區垃圾掩埋場今日中午約11點42分發生工人手臂捲入機器意外，這名40歲男性傷者為台南市環保局外包商員工，經消防人員救援後，現已成功脫困，右手臂開放性骨折、大量出血，意識清楚，送柳營奇美醫院救治中。

台南市消防局上午11點42分獲報，六甲區柳營、六甲聯合垃圾掩埋場發生工安意外，一名工人手臂捲入機器中，緊急出動特搜、六甲、麻豆、新營分隊各式車輛8車、消防人員18人前往救援。

六甲車組11點50分到達現場時，傷者手臂還卡在機器裡，現場人員正拆解機器中。救援人員檢視傷者狀況，發現傷者手部末端尚未變黑，還有溫度，考量拆除機器過程中，怕傷者休克，消防局請求永康奇美、成大醫院協調醫生出勤支援。

經過救援人員努力，13點02分傷者脫困，右手臂開放性骨折、大量出血、意識清楚，緊急送往柳營奇美救治。

環保局表示，該名員工正進行機械設備清理作業，以空氣噴槍清理風選機皮條滾輪時，不慎右手捲入機器，緊急送醫後傷者初步外觀判斷為撕裂傷及骨折，須住院治療。

柳營六甲垃圾衛生掩埋場目前進行活化工程，去年6月11日開工，預計今年6月13日竣工，施工廠商為連弘環境科技公司，監造單位為華門工程顧問公司。

環保局表示，依職安規定，承攬作業前都會進行危害告知，本案後續依規定通報職安署，將進行機械設備全部檢查可能捲入點，設置防捲入設施，持續關心傷者並加強作業人員教育訓練及機器設備操作SOP，以避免類似情形再次發生。