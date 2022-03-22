興達發電廠於3月3日因為人為操作不當導致全台大停電，橋頭地檢署啟動調查，於3月21日搜索興達電廠員工簡姓、田姓及李姓3人住處及辦公處所，並通知到案說明。檢方訊後，認為3人涉犯刑法與妨害公用事業罪，危及公共安全，但沒有羈押之必要，均分別諭知新台幣15萬元交保。

檢方在3月3日當晚啟動民生平台機制，並與高雄市調查處成立專案小組，在不影響復電工作下，盡速了解事故發生之可能原因及停電狀況，釐清是否涉有刑責。經專案小組調查後，於3月21日上午搜索簡姓員工3人的住處及辦公處所，並通知到案說明。

經專案小組調查發現，簡姓與田姓是興達電廠電氣組變電一課員工，李姓男子則是3月3日開關場控制室的值班主任。3月3日上午8時50分許，簡、田欲測試DS3541（隔離開關）時，疑似未確實檢查相連接GCB3540（斷路器）內SF6（絕緣氣體）充填狀況，而在GCB3540內無充填SF6之狀況下，要求李男開啟測試，導致DS3541發生爆炸，造成設備毀損，引發停電事故。

此案經主任檢察官顏郁山等漏夜偵訊後，認為簡姓等3人涉犯刑法第176條及第188條妨害公用事業罪等公共危險等罪嫌重大，惟無羈押之必要，均分別諭知新台幣15萬元交保。