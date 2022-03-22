華夏(1305)今(22)日舉辦法人說明會，去年華夏營運登頂，首季PVC供給面、需求面都持續偏緊，原料EDC處於相對低點，加上烏俄戰爭導致訂單明顯流到亞洲，第二季有機會比第一季更好。

華夏表示，以第一季PVC供給面來說，大陸PVC開工率自去年第四季低於70%之谷底回升至近期的逾80%，但與去年同期85%仍有差距。由於外銷需求佳，近期PVC沿海地區庫存是五年同期最低，整體企業庫存估計也偏低；再者，大陸VCM供應短缺、價格偏高，電石法自春節後也大幅漲價，受此供應面及成本面因素影響，大陸短期PVC應不會大幅增產。韓、日部分PVC廠規劃四月前歲修，台灣303跳電波及石化、塑化廠家，導致PVC及上游原料產量減損，因此，短期亞洲乙烯法PVC供應偏緊。

需求面來說，華夏表示，大陸內貿電石法及乙烯法PVC春節後隨期貨價格上漲，華東市場價格較元月低點上漲約人民幣600元；PVC需求也改善，同期間漲價達60美元以上。因美國料源供應不足，買家主要向台、日、韓廠商購料，市場預期4月價格持續上漲，第二季營收表現可望更勝第一季。

烏俄戰爭延燒，華夏表示，俄羅斯、烏克蘭是PVC出口國，戰爭開打後貨源幾乎無法外銷，而歐洲能源價格飆漲更趨嚴峻，短期PVC及上游原料生產成本居高不下，無法充分照顧原擁有之外銷市場，且目前北美進入PVC需求旺季，也看到主要市場之PVC訂單明顯流向亞洲。

以PVC全球市場來說，華夏表示，印度因加工旺季支撐，購料需求率先啟動，鄰近之孟加拉及斯里蘭卡後來居上，PVC交易價格節節上揚，是短期漲幅最大市場。

303全台大停電，高雄地區也為全台停電時間最長的縣市，華夏表示，由於庫存足夠，故短期產銷沒有顯著影響，但畢竟是停電，故對產能還是有影響。

華夏去年受惠PVC行情、市場需求大好，全年營收達202億元、年增加47.2%，不僅創下歷史新高、也是首度衝破200億元大關，稅後淨利為24.7億元、年成長51.1%，全年每股盈餘為4.25元，獲利也創下歷史新高。全年毛利率為24.9%，年成長0.46個百分點，營業利益率為16.4%、年成長0.79個百分點，毛利率、營業利益率同步創下新高。