高市府祕書長郭添貴（前排右）指出，從3月9日至3月16日，法制局有法律諮詢協助，會提供必要的協助，不管是70％一般用電戶，或是30％企業或經營戶，目前有100多件尋求協助申請。（柯宗緯攝）

高市議會國民黨議員組成的KK政線今（21）日質詢時聚焦停電議題，成員之一的李雅筑不滿高市府毫無作為，她問及高市府祕書長郭添貴，303大停電迄今接獲多少民眾申請向台電索賠的案件，郭答詢僅有逾百件「諮詢」，李雅筑怒轟申請變諮詢，高市府變詐騙集團，303到現在都多久了，難道市府都沒開門嗎？

KK政線成員李眉蓁直說，台電欠電，市長一定要硬起來，她給市府3個譴責，興達電廠禍害高雄、陳其邁只會震怒、民進黨不知悔改，不能總是一句「人為疏失」帶過，結果今天鳳山、大社又停電，那倒不如把電廠關掉。

高市議員蔡武宏也提到，303當天高雄市區有324處重要路口紅綠燈停擺，發生A2車禍69件、A3車禍74件，最慢復電路口是在仁武區本館路涵洞下方號誌，遲至晚間10點17分才恢復，要求高雄交通號誌應有不斷電系統。

針對陳其邁曾指示高市府法制局成立單一窗口受理民眾申請賠償，李雅筑指出，北高雄民眾停電高達12小時，甚至有居民連蠟燭都買不到，她今質詢祕書長郭添貴高雄有沒有設立窗口讓市民可以向台電求償？

郭添貴指出，從3月9日至3月16日，法制局有法律諮詢協助，會提供必要的協助，不管是70％一般用電戶，或30％企業及經營戶，而目前有100多件尋求協助申請，先讓市民知道法律過程怎麼走，但要賠償需經過法律程序，經諮詢協助後，有需要賠償就來賠償。

李雅筑直嗆，1個里至少就100戶停電，怎麼可能全市到現在只有100多件，況且市府當初說好的是協助申請索賠，現在變諮詢，「你們是詐騙集團嗎？」303都過去幾天了，到21日高市府都沒有開門嗎？

陳其邁答詢時重申，涉及到相關損害賠償，高市府絕對全力提供協助，包括建議保全相關訴訟證據，以及全力補助訴訟費用，法制局已設立單一窗口也有專責律師負責，另也與消保團體開過會議，將來如果進行團體訴訟，會提供必要的協助。