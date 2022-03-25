核二2號機提早完成大修？ 今送申請再啟動 12:242022/03/25 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 核二廠2號機在今年2月26日開始進行機組第27次週期末大修作業，原本預估大修工期40天。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 核二廠2號機在今年2月26日開始進行機組第27次週期末大修作業，原本預估大修工期40天，但原能會今天表示，今天上午收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出之核二廠2號機EOC-27大修後再起動臨界申請。 原能會指出，此次除審查台電公司所檢送申請文件外，也規劃於3月25日至30日赴核二廠進行加強查核，確切時間依實際視察情況調整，以進一步確認機組狀態。 用失事東航素材打廣告？ 涉事房地產公司被立案 東航廣西空難！傳第二個「黑盒子」找到了 官方否認 #大修 #核二廠 #2號機 #進行 #機組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「基隆要塞司令部」風華再現 4／22五色溝紋磚絕美亮相 10:422022/03/25 生活 東航墜機前「最後74秒」接力呼叫錄音 網友聽哭了 09:012022/03/25 兩岸 澤倫斯基將首於日本國會視訊演說 全程網路直播 10:332022/03/23 國際 東航空難 2個黑盒子恐都受損 04:102022/03/25 焦點新聞 拜習才通話過3天 美宣布對施加壓迫中官員祭簽證限制 05:332022/03/22 國際 東航空難 劉鶴赴現場統籌搜救 04:102022/03/23 全球財經 居民怕爆！南投這小學深夜警鈴狂響 校長揪禍首傻眼 12:242022/03/24 生活 受降雨影響恐致滑坡 東航空難搜救工作暫緩 11:352022/03/23 兩岸 民進黨羅東鎮長人選 黃適超、薛呈懿如協調不成 將進行民調 18:472022/03/24 政治 高雄首次舉辦智慧城市展 應用科技進行公共服務 13:242022/03/24 財經 大眾控AR HUD 打進美系電動車供應鏈 04:102022/03/24 產業．科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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