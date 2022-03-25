核二廠2號機在今年2月26日開始進行機組第27次週期末大修作業，原本預估大修工期40天，但原能會今天表示，今天上午收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出之核二廠2號機EOC-27大修後再起動臨界申請。

原能會指出，此次除審查台電公司所檢送申請文件外，也規劃於3月25日至30日赴核二廠進行加強查核，確切時間依實際視察情況調整，以進一步確認機組狀態。