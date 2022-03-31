台電公司大潭電廠機組擴建工程近期發生移工群聚，由於8號及9號機組工程是彌補核電缺口、因應未來台灣供電需求的重要關鍵，國民黨籍立法委員曾銘宗質詢時關心這兩部機組是否可以如期如質完工。對此，經濟部次長曾文生坦言，這還需要與包商盤點、並未正面回答是否能如期商轉併聯。

曾文生31日赴立法院進行「強化電網千億預算計畫」與「產業類移工引進之邊境及境內防疫政策」報告。為了遞補核電缺口，台電規劃大型機組改建計畫，其中包括大潭電廠7號複循環機組、8號及9號機組工程。曾銘宗指出，受到疫情影響，現在8號機可以在6月底如期如質完成嗎？

曾文生回應，目前受到疫情影響，再加上距離預定完工的工期較近，目前還要與包商討論，而台電總經理王耀庭也說，這部分還要回去盤點討論。兩人都沒有辦法允諾可以在6月底完工，甚至面對追問在12月底完工也沒有正面回應。

曾銘宗更追問9號機是否能在明年6月底完成。對此，王耀庭保證，由於距離時間較長、雖然面對的變化更多，但預計明年6月底可以如期完成。