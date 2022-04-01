高雄東南水泥生料庫高塔拆除工程因施工不慎高塔倒塌，進而損毀在旁的高壓電塔，造成台電69KV輸電線路斷線，導致高鐵新左營到台南站停駛，高市府工務局除依公共危險罪送辦並勒令停工外，高市府環保局也將依空汙法32條處以包商500萬元罰鍰。

環保局表示，東南水泥廠包商1日執行水泥高塔拆除工程時，因作業不慎，導致水泥高塔倒塌，不但壓倒鄰近電塔導致交通運輸系統受影響外，還因未做好相關灑水防制措施，倒塌時激起一陣巨大揚塵，造成嚴重空氣汙染，將依違反空汙法32條規定處以500萬元罰鍰。

環保局說明，1日下午約3時45分許接獲民眾陳情，稱東南水泥拆除工程造成的重大揚塵空氣汙染，並提供相關影帶畫面，稽查人員隨即前往勘查，並出示相關陳情影帶經施工包商確認。陳情影帶中可明顯看到高塔倒塌後激起的揚塵造成相當大的空氣汙染，已經嚴重影響民眾的生活環境，環保局將直接裁處最高罰鍰500萬元。