屏東持續推進1鄉鎮1特色遊戲場，縣長潘孟安昨(6日)在臉書開箱未在高樹國小裡的「樹屋高塔溜滑梯」，也在樹屋下打造了一座「森林小學堂」，讓教學走出戶外，不只侷限在教室。不少網友見狀後紛紛留言表示，「帶小孩回娘家時有地方可以玩了」、「屏東的孩子好幸福！太羡慕了」

潘孟安在臉書表示，樹屋高塔溜滑梯！高樹「森林狂想曲」遊戲場啟用！上周來不及給大家開箱，就在高樹國小裡，旁邊還有翹翹板和共融鞦韆，讓特教班孩子也能同樂，這才是真正的共融遊戲場，古早味大象滑梯也整修保留，讓大家能回味童年。

潘孟安更說，這裡也歡迎社區鄰里長輩、健康、亞健康者都可以來玩，也在樹屋下打造了一座「森林小學堂」，讓教學走出戶外，不只侷限在教室。汰除罐頭遊具，結合兒童表意權，讓孩子天馬行空的創意成真，屏東持續推進1鄉鎮1特色遊戲場，整個屏東就是一座大樂園。

樹屋高塔溜滑梯的畫面曝光後，不少網友都相當期待，也相當羨慕，紛紛留言大喊「可以全台灣都是樂園嗎？」「上次回高樹拜拜沒進去過，下次回家一定帶小朋友進去看看」、「很棒的設施，希望屏東晚上燈可以越來越亮」、「每座公園都很有特色」、「我屏東，我高樹，我的母校，我驕傲，潘縣長好優秀，感謝潘縣長」、「看到這些遊樂設施，我都想回到童年了」。