琉球籍漁船「榮漁滿號」昨(5日)捕獲捕獲今年第一鮪，漁船在深夜火速入港，並於今(6日)早完成驗魚確認。屏東縣長潘孟安稍早也在臉書證實，該船的船長才37歲，但確定捕到2022「全國第一鮪」、「屏東第一鮪」，拔得頭籌！

潘孟安在臉書表示，琉球籍漁船「榮漁滿號」5日傍晚通報東港漁業電台，在台灣西南方海域北緯22度16分，東經119度45分捕獲今年第一鮪，漁船在深夜火速入港，剛剛完成驗魚確認！

潘孟安介紹捕獲今年第一鮪的船長陳金平，年僅37歲，已經從漁15年，駕駛噸位小的CT2級漁船，以小搏大，而且也是在很少見的西南方海域捕獲，是有史以來第2艘，捕獲日期則是史上第3早！

潘孟安也說，永續守護海洋資源，第一鮪判定資格嚴謹：重量應達180公斤以上、起鉤時仍為活魚、捕獲時要立刻通知漁業電台、漁船必須最先航抵東港漁港才算！他除了恭喜陳船長，也宣布屏東黑鮪魚文化觀光季開跑。

相關消息曝光後，不少網友都在潘孟安臉書貼文底下恭喜「榮漁滿號」的船長，並說「恭喜」、「期待已久的屏東黑鮪魚季喔耶」、「屏東越來越大鮪」、「超強的...恭喜恭喜」。