一名黃姓男子懷疑鄭姓女友移情別戀，昨天發現女友與一名李姓男子前往屏東縣東港鎮大鵬灣跨海大橋下停車場聊天，立刻帶著友人前往尋仇，雙方發生嚴重衝突後，李男遭毆打傷重倒地，警方獲報後到場，將還留在現場的黃男與蘇姓友人逮捕，並將昏迷的李男送醫，經急救仍不治，訊後依過失致死罪嫌將他們移送法辦。

屏東大鵬灣驚傳命案，一名黃姓男子懷疑女友劈腿，夥同友人在跨海大橋下毆死情敵。(戴志揚翻攝)

屏東大鵬灣驚傳命案，一名黃姓男子懷疑女友劈腿，夥同友人在跨海大橋下毆死情敵。(戴志揚翻攝)

東港分局東港派出所於111年4月12日1時45分許接獲民眾報案，稱在東港鎮大鵬灣跨海大橋下停車場有民眾打架案件，警方獲報迅速到場發現黃姓男子因女友與李姓男子過從甚密所引起之糾紛。

警方表示，員警到場了解後，為黃姓主嫌因懷疑女友與李男交往，於是開車載著黃、蘇兩名友人前往大鵬灣找尋女友，終於在跨海大橋下停車場發現李男與鄭女在車上飲酒聊天，進而上前理論。

黃男在現場一時醋勁大發與李男互毆，黃男的友人蘇男見狀，立刻上前踹打李男，李男隨後被打倒在地，另蘇男又持雨傘砸破李男的轎車後擋風玻璃毀損，警方獲報到場，發現李男已倒臥在地，經救護車送醫急救後不治。

警方將在場黃男等3人及鄭女帶案釐清，李男死因正由鑑識單位採證，並調閱路口相關監視器比對積極調查中。全案將黃男、蘇男依毀損及傷害致死罪移送屏東地檢署偵辦。

警方在此呼籲民眾，街頭暴力零容忍，警方絕對會速查嚴辦，更提醒民眾遇事請理性解決，勿使用暴力。

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