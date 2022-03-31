大潭電廠工程發生泰籍工人群聚案，影響到正在進行的8、9號機燃氣機組工程，今天立委關心8號機是否照原計畫今年6月底完成？但經濟部對此卻不敢回覆，最後經濟部次長、代台電董事長曾文生表示，疫情對工程的影響還要評估，如果8號機來不及，會讓原定停機改善的7號延後，繼續發電。

7號機要進行複循環改裝工程，本規劃8號機今年6月完工後停機去進行，但7號機未升級前，容量僅有60萬瓩，但8號新機卻有112萬瓩。即使7號不休息，也僅可取代8號機約一半電力，對夏季電力供應又拉一個警訊。

立委曾銘宗今詢問，預計今年6月底完成的大潭電廠8號機，受到疫情影響可否如期完成？但曾文生沒有明確回覆，只說要回去討論，會請核火工程處加速趕工。

曾文生隨後說明，工程單位已經在評估疫情影響性，並訂定加緊完工計畫，如果8號機無法如期，7號機就會視狀況延後停機，可繼續發電。