桃園3日新增22例本土個案，其中大潭電廠2例、凡美工作室3例、舞蹈老師案2例、4例與基隆海大相關、8例與新北柔道老師相關、1例與台中婚宴有關，另有2例感染源不明。桃園市長鄭文燦表示，疫情多點、多線發展，確診者都在匡列採檢範圍內，並沒有全面蔓延，還可控。

鄭文燦盤瑱市內多條傳播鏈，他指出，大潭電廠新增2例，1人居隔採檢陽性、1名承包商陰轉陽，累計92人確診；凡美工作室增加3例，累計35人確診；舞蹈老師案增加2例，1名保險經理、1名舞蹈老師、1名學生居隔採檢確診，累計9人確診。

鄭文燦說，與外縣市相關的案例包括，台中婚宴增加1例、基隆海大餐案衍生4例、新北柔道老師衍生8例，新北柔道老師案更延燒到壽山高中、龜山國中，針對這2間學校進行採檢，壽山高中採檢105人，除（案24013）陽性確診外，其餘105人皆為陰性。

另外有2例獨立個案感染源待查，案24215工作地在台北市，但3月24日至27日曾有台中活動使，CT值15。較需要重視的是案24363，80多歲女性為某護理之家的住民，2日有住院需求，入院前PCR確診，CT值32，護理之家住民擴大採檢150人皆為陰性，市府會採嚴格高標準多次採檢。

「採檢速度快，確診者都在匡列採檢範圍，並沒有擴散！」鄭文燦表示，桃園市內目前開設5個採檢站，包括中路公園、中正公園、觀音金湖市民活動中心、八德綜合大樓及平鎮龍崗大操場採檢站，目前疫情還沒到全面蔓延，疫情還是可控，疫調還是要做，要小心戒慎。