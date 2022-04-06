國內今天新增281例本土個案，再創今年新高；各縣市分布以新北115例最多。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前17縣市皆有確診個案，其中基隆小吃店相關、新北三峽親友校園相關、高雄某場所、台北某養生會館、台北某高工，這5條傳播鏈需要特別注意。

指揮中心表示，今天新增的本土個案分佈為新北市(115例)、臺北市(45例)、高雄市(37例)、基隆市(26例)、桃園市(17例)、新竹縣(12例)、花蓮縣(8例)、新竹市(6例)、宜蘭縣(4例)、臺中市、彰化縣及嘉義縣(各2例)、苗栗縣、雲林縣、臺南市、屏東縣及臺東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

陳時中表示，本土病例持續增加，全台共17縣市都有確診個案，新增案例較多的是新北三峽群聚40例，大多是校園接觸者或學生家長；基隆小吃店相關新增32例；高雄某場所新增12例；台北某養生會館新增8例，皆為員工；台北某高工新增4例。

本土個案重要群聚列表，其中新北三峽/校園群聚的案例最多，達40例。(指揮中心提供)

他指出，由於高雄某場所和台北某養生會館的地域性相對複雜，而新北三峽群聚增加相對多，基隆小吃店和台北某高工個案數也持續增加，這5條線需要特別注意，其他傳播鏈都在漸漸控制之中。

陳時中說明其他傳播鏈包括：舞蹈老師相關6例，皆為陰轉陽個案；台中婚宴衍伸新竹縣仁慈醫院相關6例，包括1例婚宴參加者、1例家人接觸者、1例職場接觸者，醫院同病房3例，都是已經匡列中的個案；新竹大潭電廠3例皆為陰轉陽；新北中和社區新增2例為母女，女兒同學確診時已遭匡列，當時列為自主健康監測，現在轉為陽性；花蓮慈濟醫院1例，為急診相關護理人員陰轉陽；台北某餐廳和桃園某銀行各增1例。

另外桃園某工作室也新增2例，都是陰轉陽個案。陳時中也公布基因定序結果，為國內新一條BA.2傳播鏈，和以往其他群聚都不同。另截至今天上午8點為止，尚有163例新通報疫調中個案，以新北73例最多，台北36例、高雄21例、桃園10例分居二到四位。