本土疫情緊張，有家長爆料，北市信義區某國小有學生確診，而在確診期間一度送入加護病房，但外界卻不知道，質疑學校封鎖消息，校方駁斥封鎖消息之說，並表示一切按照防疫流程處理，北市教育局也證實，校方有確實通報，但病情屬個人隱私。

爆料者指出，台北市信義區某國小有一名孩童，確診後送入加護病房，兩天才甦醒，質疑校園群聚狀況嚴重，卻沒有通知其他家長，疑似消息遭到封鎖，該校校長表示，該確診學生因發燒引起併發情況，才送至護病房，並非外傳重症，目前情況良好。

校長指出，由於涉及個資問題未對外公開細節，但是一切均有回報市府，按照防疫流程處理，至於匡列與停課範圍，已按照專案小組安排並通知相關人員，目前以1班級停課10天處理。

校長呼籲，學校要做預防性停課都要請示市府，防疫措施也依循專家指示，駁斥封鎖消息之說，家長與師生現階段應穩定心情，避免以訛傳訛徒增緊張。