高雄後花園楠梓的第一市場，已有百年歷史，國城建設將攜手高雄市政府、中華大學等產官學，31日啟動楠梓第一公有市場的社區總體營造，重新賦了傳統市場全新的面?與生命，成為區域的生活重心與觀光場址。

國城建設副總經理洪嘉聰、楠梓第一公有市場自治會長張文杰、中華大學建築與都市計劃學系主任蔡宜穎博士，31日在立委劉世芳等人的見證之下，簽訂「楠梓第一公有市場共同社區營造計畫」，由於這是楠梓罕見的市場大改造行動，左營和楠梓的市議員全到齊，包括陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、李雅惠、李雅芬、黃文志、陳善慧等。

國城副總經理洪嘉聰致詞指出，國城建設針對楠梓第一公有市場社區改造，將邀請市場改造及社區總體營造專家，開始進行實地訪視、舉辦座談，凝結共識，為社區打造新風貌。

洪嘉聰表示，傳統市場是重要的文化財，透過時間，累積居民的記憶、情感，有著人與人溫暖的互動，非常珍貴。時間為建築帶來故事，但，同時也伴隨著衰老。

他說，楠梓第一公有市場從日治時代發展至今，是一座擁有超過100年歷史脈絡的市場，軟硬體都有歲月留下的痕跡，國城建設期待透過改造，為市場帶來新氣象，提升都市景觀，帶動商業機會，讓走出市場的人潮再回來「這個最接地氣的場所」，也為附近居民，帶來更友善的環境。

洪嘉聰表示，國城建設是高雄老字號的在地建商，近30年來，始終秉持著「以人為本，專業負責，精益求精」的宗旨，以塑造完美居住空間」為職志，珍惜土地，看重建築對都市景觀的責任，除了嚴謹的施工品質外，更要求建築設計規劃不斷前進，與國際接軌，以此回饋土地，帶動企業永續經營與成長。

他說，國城很幸運參與了多次的造鎮開發，像是國城UFO，軟體科學園區，三座海景商辦旗艦，是具國際競爭力的產業中心，此外，也在路竹開發「高雄小城」，邀請了多位國內建築師參與設計，打造水綠低密度別墅社區。

國城還在亞灣區打造了代表作「定潮」，召集世界一流的團隊，也引入米其林餐廳，讓台灣建築的視野接軌國際，洪嘉聰指出，未來也將與高興昌鋼鐵，一起參與高雄最大公辦都更，亞洲新灣區特貿3的開發案。現在，就在楠梓第一公有市場週邊，國城將推出「友樂市」大樓建案，未來會成為大家最好的鄰居。

他說，過去到國外旅行，我們都會特意安排菜市場行程，去感受當地真實的生活風味。像是荷蘭鹿特丹，由國際知名建築團隊MVRDV打造菜市場建築，一改傳統市場風貌，也帶來了觀光人潮，如今，台灣也逐步在進行傳統市場的更新，期待我們能夠在為舊市場引入新美學的同時，也保留當地的溫度與歷史。

因此，洪嘉聰表示，國城建設希望經由此次與社區的合作及對話，善盡企業社會責任，成功推動社區總體營造，實現公共利益，因此，未來將協同中華大學建築與都市計畫系，進行產學合作，集結產官學力量，規劃並展現市場未來願景，一同為社區「塑造完美居住空間」，力求社區、市場、建築、學界與企業的永續共好。

楠梓第一公有市場自治會長張文杰表示，第一市場內目前有137個攤位營業，加上楠梓東街的200個，總共逾337個攤位營業中，自治會歡迎國城建設蓋大樓、當厝邊。

張文杰指出，市場是最有溫度與人情味的地方，採購者在這裡，可以討價還價，不是賣場這麼硬梆梆，因此，除了楠梓第一公有市場，希望未來有更多的傳統市場，也能加入改造行列。